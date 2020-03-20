Минкомсвязи из-за коронавируса отложило учения по устойчивости Рунета

Минкомсвязи из-за распространения коронавируса отложило проведение плановых учений по обеспечению устойчивости и безопасности работы Рунета, намеченных на 20 марта. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приказу Минкомсвязи, учения проводятся раз в квартал. В ходе них отрабатываются разные виды угроз устойчивой и безопасной работы интернета в России. В частности, на 20 марта была намечена отработка возможностей по блокировке трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS.

В этом году учения также запланированы на 20 июня, 20 сентября и 20 декабря.

Первые учения по устойчивости интернета в РФ прошли в декабре прошлого года. В Минкомсвязи заявляли, что тренировка прошла успешно. Учения проводятся в соответствии с федеральным законом об «автономном Рунете», вступившим в силу 1 ноября 2019 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.03.20

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