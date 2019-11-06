Правительство РФ определило главные угрозы для Рунета

Правительство РФ определилось с перечнем угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Интернета на территории страны. Как сообщил источник «Интерфакса», проект постановления находится на согласовании профильных министерств.

Как сообщается, под угрозой безопасности предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к ее техническим и программным средствам, из-за чего может быть нарушена работа Интернета в РФ, а также распространение запрещенной в РФ информации.

Угрозой также названы кибератаки и информационные воздействия на средства и сети связи, которые нарушают их функционирование, а также угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления.

Кроме того, угрозой предлагается признать нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов и технологических сетей связи, систем управления точками обмена трафиком, технических средств и программного обеспечения центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, технических средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имён, критической информационной инфраструктуре РФ.

Под угрозой устойчивости предлагается понимать ситуацию, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части её элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера.

Угрозой целостности Интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является нарушение взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным соединения между пользователями или информационными ресурсами.

Напомним, пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый «закон о автономном Рунете»), вступил в силу 1 ноября.

Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в Интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика. В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной – эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

По закону, в случаях возникновения угроз для Интернета Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.19

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