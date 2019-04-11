В Екатеринбурге уличный художник создал черный глаз суверенного интернета

В Екатеринбурге появилось граффити, посвященное суверенному интернету, блокировкам и другим инициативам, ограничивающим свободу в Сети.

Граффити создал уличный художник Овсян на стене дома в Литературном квартале.

Ранее на этом же месте находился «алтарь биткоину» – знак криптовалюты в обрамлении знаков других валют и полкой для подношений. Таким образом граффитист решил «потроллить» фанатов криптовалюты.

Законопроект Андрея Клишаса о суверенном Рунете сегодня будет рассматриваться Госдумой во втором чтении. Он предполагает создание инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов от глобальной сети. Автор инициативы говорил, что на реализацию закона об автономной работе российского сегмента интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.04.19

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