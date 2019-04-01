Камышлов продолжает оставаться без холодной воды, прокуратура ищет виновников

В Камышлове по-прежнему не удалось устранить последствия коммунальной аварии на центральном водопроводе, из-за которой весь город остался без холодной воды. Жители сообщают, что ее не будет как минимум до вечера. Организован подвоз воды. Прокуратура начала проверку, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как писал накануне «Новый День», 30 марта в Камышлове произошла крупная коммунальная авария, которая оставила без холодной воды фактически весь город. Без централизованного водоснабжения остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ, 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей: Камышловское профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа, хирургическое отделение центральной районной больницы.

По последним данным, воды нет до сих пор. Как пишут горожане в группе «Подслушано Камышлов» «ВКонтакте», воды не будет минимум до вечера: «Вроде будут запускать с 14часов, но до потребителей дойдет к вечеру».

В городе сегодня не будут работать детсады, в школах, вероятнее всего, сократят уроки.

По факту коммунальной аварии начала проверку Камышловская межрайонная прокуратура. По данным надзорного ведомства, днем 30 марта на центральной канализационной насосной станции Камышлова произошла коммунальная авария, в результате которой вода из канализационной системы стала поступать в машинное отделение, тем самым затопив его и выведя из рабочего состояния электрооборудование. Дежурной бригаде МУП «Водоканал Камышлов» устранить последствия аварии не удалось, было принято решение перекрыть центральный водопровод, тем самым ограничив подачу воды, с целью устранения поступления воды в канализационную систему и дальнейшего подтопления станции.

«Камышловской межрайонной прокуратурой начата проверка исполнения федерального законодательства в связи с произошедшей коммунальной аварией. Сотрудниками прокуратуры будут проинспектированы пункты выдачи воды на предмет достаточности обеспечения населения питьевой водой. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре области.

Добавим, что на сайте администрации Камышловского городского округа размещена информация о порядке обеспечения водой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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