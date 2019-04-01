Жители Камышлова выстроились в очереди к колонкам, в магазинах вода закончилась

В Камышлове, где третий день нет холодной воды, жители выстраиваются в очереди к колонкам и скважинам. В магазинах питьевая вода закончилась еще вчера утром. Несут кто в чем – цистернах, бидонах, бутылках, пишут горожане.

Напомним, большая часть Камышлова с 30 марта осталась без холодной воды. На центральной насосной станции произошла крупная авария, последствия которой не удается устранить уже трое суток.

По информации жителей города, питьевая вода в магазинах закончилась еще накануне. Продавцы обещают, что будет дополнительный привоз, но пока приходится выкручиваться. В камышловских пабликах в социальных сетях люди делятся адресами колонок и скважин, где вода есть – пусть не питьевая, хотя бы для хозяйственных нужд.

«Тем не менее, в городе есть работающие водоразборные колонки, расположенные по адресам: Закамышловская, 39; Кирова, 3; Кирова, 42. Уверен, есть еще», – пишет житель Камышлова «ВКонтакте», и в комментариях люди называют адреса.

Пустить соседей за водой готовы и жители частного сектора, у которых имеются свои скважины. Также организован централизованный подвоз технической и питьевой воды по районам города. Но, по словам жителей Камышлова, не все успевают набрать воды, пока стоит цистерна.

Сегодня, по данным администрации города, с 9 утра идет подвоз воды на социально значимые объекты и в учреждения здравоохранения. С 13 часов четыре машины начнут возить воду по районам. Но жителей предупреждают: график подвоза воды плавающий, поэтому сложно сказать, в какое время цистерна будет стоять у вашего дома.

По последним данным диспетчерской службы Камышлова, сегодня ремонт на сетях должен завершиться. Пуск воды запланирован на 14:00. Но сначала будет проводиться дезинфекция системы. Вода после запуска будет непригодна для питья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

Подозреваемый в убийстве двухлетнего внука дед арестован. / Камышлов продолжает оставаться без холодной воды, прокуратура ищет виновников. / 1 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»