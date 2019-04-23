Износ канализации – 86%, здоровье людей под угрозой: итоги проверки в Камышлове

В Камышлове завершилась прокурорская проверка по факту крупной аварии на сетях водоотведения, случившейся 30 марта 2019 года и оставившей город без воды почти на трое суток.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, проверка выявила следующее: в октябре 2015 года МУП «Водоканал Камышлов» был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. В то же время МУП продолжает оказывать жителям Камышлова полный комплекс услуг водоснабжения и водоотведения. Здание канализационно-насосной станции по ул. Пролетарской, 1973 года постройки, на которой произошла авария, требует реконструкции. Физический износ всей системы водоотведения города – не менее 86 %. В связи с прохождением МУПом процедуры банкротства средства выделялись только на текущий ремонт аварийных участков, а на капительный – нет. «Указанная ситуация создает угрозу возникновения новых аварий на системе водоотведения Камышлова, угрожающих благополучию и здоровью населения», – резюмируют в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать МУП «Водоканал Камышлов» провести техническую оценку и текущий ремонт системы водоотведения города. Городские власти, согласно иску прокуратуры, должны провести реконструкцию и модернизацию системы водоотведения Камышлова.

Напомним, 30 марта в Камышлове было затоплено машинное помещение в канализационной насосной станции, в результате чего два канализационных насоса вышли из строя. Без воды остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ, 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей – Камышловское профтехучилище-интернат, спецкоррекционная школа, общежитие педагогического колледжа, хирургическое отделение центральной районной больницы. Уже на следующий день, 31 марта, питьевая вода в магазинах закончилась. 1 апреля последствия аварии были устранены, но дезинфекцию системы центрального водоснабжения завершили только 2 апреля.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 23.04.19

В Свердловской области обнаружены фальшивые доллары и почти полмиллиона рублей. / Число покусанных клещами растет в геометрической прогрессии: еще +250. / Туристы имеют право требовать возврата денег: что делать, если вы хотели в Шри-Ланку, но передумали. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»