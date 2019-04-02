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Вторник, 2 апреля 2019, 08:09 мск

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Жителям Камышлова разрешили пить воду из-под крана, но детсады пока закрыты

В Камышлове закончили дезинфекцию системы центрального водоснабжения после крупной коммунальной аварии, оставившей город без воды на трое суток. Потребителям разрешили использовать воду для питья. Но образовательный процесс в школах и детсадах пока приостановлен до отдельного распоряжения Роспотребнадзора.

Как уже сообщал «Новый День», в субботу в Камышлове произошла крупная коммунальная авария. Без централизованного водоснабжения остались 298 жилых домов, 146 частных домов, 22 социально значимых объекта, в том числе школы, больница и детсады. Устранение аварии длилось трое суток и только вчера после обеда в систему водоснабжения стала поступать вода, но пить ее было нельзя.

По свежим данным ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сейчас качество воды уже соответствует требованиям. «Использование жителям воды в питьевых целях из системы водоснабжения разрешено», – сообщили в МЧС.

Но в Камышлове пока остаются закрытыми детсады и школы. На основании предписания Роспотребнадзора образовательные учреждения не откроют до получения удовлетворительных результатов лабораторных исследований воды, сообщают в администрации городского округа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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