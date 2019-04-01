Коммунальную аварию в Камышлове устранили, но воду из-под крана пить нельзя

В Камышлове завершились ремонтные работы на канализационной насосной станции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сейчас ведется заполнение системы водоснабжения, но населению пока не рекомендуется использовать воду из-под крана в питьевых целях. Специалистами ведется хлорирование воды и мониторинг ее качества.

Напомним, в субботу в Камышлове затопило машинное помещение в канализационной насосной станции по улице Пролетарской. В результате этого два канализационных насоса вышли из строя. Без централизованного водоснабжения остались 298 жилых домов, 146 частных жилых домов, 22 социально – значимых объектов, из них 4 с круглосуточным пребыванием людей. Представители администрации организовали подвоз воды к жилым домам и социально-значимым объектам. Всего в ликвидации коммунальной аварии были задействованы 27 человек, 14 единиц техники МУП «Водоканал Камышлов». Прокуратура начала проверку причин инцидента.

Камышлов, служба информации

Камышлов. Другие новости 01.04.19

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