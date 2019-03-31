В Камышлове прорвало канализацию: 300 домов, школы и детсады без воды

В Камышлове все экстренные службы устраняют крупную коммунальную аварию: в городе прорвало канализацию, и часть города сидит без воды.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, школы и детские сады, попавшие в зону коммунальной аварии, на время устранения аварии будут закрыты.
Всего без централизованного водоснабжения из-за аварии остались 298 многоквартирных домов, 146 частных домов, 12 детских садов, 6 школ, 4 объекта с круглосуточным пребыванием людей – «Камышловское профтехучилище-интернат», «Спецкоррекционная школа», «Общежитие педагогического колледжа», хирургическое отделение центральной районной больницы.
По сообщению МЧС, 30 марта было затоплено машинное помещение в канализационной насосной станции на улице Пролетарской в городе Камышлове, в результате чего два канализационных насоса вышли из строя. Ремонтные работы продолжаются. В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 27 человек, 14 единиц техники МУП «Водоканал Камышлов».
Камышлов, служба информации
Камышлов. Другие новости 31.03.19
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