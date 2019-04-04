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Четверг, 4 апреля 2019, 15:58 мск

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Анатолий Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» еще на четыре года

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил новый контракт со своим воспитанником Анатолием Голышевым. Форвард будет играть за Екатеринбург еще четыре года.

Анатолий Голышев выступает за «Автомобилист» с 2012 года – сначала играл за молодежную команду, затем стал привлекаться к матчам основного клуба. Всего в КХЛ он провел 307 матчей, в которых набрал 167 (86+81) очков, дважды участвовал в «Матче всех звезд». В 2016-м на драфте НХЛ хоккеист был выбран клубом «Айлендерс» из Нью-Йорка под общим 95-м номером.

В конце марта Голышев заявил, что хотел бы продолжить выступления в России. «Почему не поеду в НХЛ? У меня семья, появился второй ребенок, и мне кажется, будет лучше, если я останусь в КХЛ», – цитирует 24-летнего игрока «Спорт Экспресс».

После окончания текущего сезона в «Автомобилисте» Голышев получил вызов в олимпийскую сборную России на выставочные матчи против Белоруссии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ХК «Автомобилист»

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