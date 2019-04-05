В Свердловском отделении «Справедливой России» завтра сменится руководство

Свердловское региональное отделение «Справедливой России» завтра соберется на очередную отчетно-выборную конференцию.

Как сообщил РИА «Новый День» источник в партии, будут переизбраны руководящие органы отделения. Конкретные имена пока не называются. Отметим, впрочем, что перемены в отделении, которым сейчас руководит депутат заксо Геннадий Ушаков, явно назрели. В последние месяцы, весьма богатые на протестные митинги, свердловские эсеры себя никак не проявили. Отделение не делало громких заявлений, не проводило протестных акций и не попадало в новостные ленты. Но если открыть сайт регионального отделения, видно, что большинство публикаций посвящены депутату заксобрания Егору Шаламовских, которому достался мандат ушедшего по собственному желанию Евгения Лобова.

Напомним, сразу после того, как прежний руководитель отделения Александр Бурков уехал руководить Омской областью, вслед за ним потянулись однопартийцы. В прошлом году в Омскую область переехал бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии. В июле прошлого года совет директоров АО «Омскэлектро» (учредитель – город Омск) утвердил 38-летнего депутата Свердловского заксо Андрея Жуковского своим генеральным директором. В конце января гордуму Екатеринбурга покинул депутат от «Справедливой России» Антон Швалев, которому нашли место в омском минстрое.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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