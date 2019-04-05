В Екатеринбурге появился третий стрит-арт с портретом Кита Флинта (ФОТО)

В Екатеринбурге появился третий уличный портрет погибшего вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Автором стрит-арта стал художник Рома Инк. Граффити можно увидеть рядом с автобусной остановкой «Дом кино» на улице Малышева.

Ранее в уральской столице художники увековечили Флинта на «стене Цоя» в переходе на Плотинке. Спустя несколько дней изображение музыканта нарисовали на стене по улице Горького, 8, по соседству с памятником «Битлам». Там же поклонники The Prodigy устроили мемориал Киту – поставили портреты, свечи, эпитафию и плакат с цитатами из песен британской группы. «Екатеринбург медленно превращается в галерею ушедших музыкантов», – отметили подписчики в инстаграме Ромы Инка.

Напомним, Кит Флинт покончил с собой 4 марта, ему было 49 лет. Похороны и траурная процессия прошли в конце марта в британском городе Брейтри. На церемонию съехались сотни фанаты музыканта со всего мира. Гроб с телом Кита Флинта проводили до церкви под песню группы System of a Down, на процессии шла одна из собак вокалиста.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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