СР выбирает, кто будет оппонентом Шипулина на довыборах в Госдуму – есть пять претендентов

«Справедливая Россия» пока не выбрала, кто представит интересы партии на довыборах в Государственную думу по Серовскому округу.

Кампания еще не стартовала, однако уже известно, что одним из претендентов на кресло, освободившееся после перехода Сергея Бидонько в правительство Свердловской области, станет биатлонист Антон Шипулин. Кто будет оппонировать ему от СР, в партии пока держат в секрете. «У нас есть несколько вариантов, думаю, для вас некоторые будут неожиданными», – сказал новый глава свердловского регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов на сегодняшней пресс-конференции.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин уточнил, что рассматривается пять кандидатур. «Но у нас есть договоренность с руководством партии, что решение будет приниматься более предметно после съезда партии 21 апреля. Это непростой округ, половина территории Свердловской области, и муниципалитеты многие даже дорогой не связаны. Можно найти человека из Серова, но как его продвигать в Махнево или Пелыме? Будет тщательный подбор кандидатуры. Административный ресурс в таких территориях играет большую роль. Если мы сейчас скажем, что вот наша кандидатура, будет шанс, что адмресурс будет работать против нее», – уточнил он.

Кузнецов добавил, что сложность в подборе вариантов заключается еще и в том, что это довыборы, часть срока текущий созыв уже отработал. «Мотивация к участию минимум в два раза ниже – остается работать недолго депутату, который будет избран, а учитывая вложения на избирательную кампанию в одномандатном округе, это все-таки сужает круг возможных интересантов», – добавил Кузнецов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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