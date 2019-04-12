Рядом с мэрией Екатеринбурга пройдет «прогулка свободных людей» против политических репрессий

Активисты движения «Екатеринбург за свободу» предложили провести акцию в поддержку бывшего координатора уральского отделения «Открытой России» Максима Верникова, к которому месяц назад нагрянули силовики с обыском. Неформальное мероприятие получило название «прогулка свободных людей». Участники планируют собраться 14 апреля в 17:00 на площадке рядом с главным входом в мэрию.

«Встретимся, прогуляемся и запишем ролик в поддержку Максима Верникова и других людей, которых судят по политическим статьям! На месте Максима может оказаться абсолютно любой человек, и только наша солидарность поможет остановить репрессии!» – написали организаторы на странице движения в фейсбуке. Пока на встречу записалось пять человек.

Напомним, в отношении Максима Верникова было возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ «Участие в деятельности нежелательной организации». 14 марта у него провели обыск в квартире и вызвали на допрос в СК, а затем отпустили под обязательство о явке. Сам он объяснял, что на момент визита силовиков уже не состоял в «Открытой России», так как написал заявление о выходе из организации еще в феврале.

Отметим, что Генпрокуратура РФ признала нежелательными британские организации Open Russia Civiс Movement и Otkrytaya Rossia, но сторонники Михаила Ходорковского уверяют, что российская организация к британской отношения не имеет. Тем не менее, в России возбуждено уже три уголовных дела против бывших активистов «Открытой России» – Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону, Максима Верникова в Екатеринбурге и Яны Антоновой в Краснодаре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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