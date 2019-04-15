У Антона Шипулина появился соперник из челябинского агрохолдинга

На праймериз «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому округу заявился еще один участник.

Как сообщили РИА «Новый День» в исполкоме ЕР, это заместитель генерального директора по работе с государственными структурами в челябинском ООО «Агрофирма «Ариант» Сергей Липанин. Ранее на праймериз заявился биатлонист Антон Шипулин.

Кроме того, еще три человека подали документы на праймериз в заксобрание по Орджоникидзевскому округу. Это Вячеслав Бисеров, 1998 года рождения, педагог-психолог Мария Харисова, кардиохирург ОКБ №1 Андрей Шерстобитов.

Напомним, документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно подать в региональный исполком ЕР до 30 апреля.

Екатеринбург, Серов, служба информации

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