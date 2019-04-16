Администрация президента переходит к сценарному прогнозированию на выборах

Администрация президента, как сообщают «Ведомости», планирует использовать на выборах в регионах новые инструменты прогнозирования и социологические методики.

Это следствие итогов выборов 2018 году, когда четыре губернатора не смогли избраться в первом туре, а соответствующие прогнозы появились слишком поздно.

Как сообщил руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин, на выборах в Мосгордуму – 2019 планируется создать новую прогнозную модель, которую в 2020 г. хотят опробовать на выборах в заксобрания, а в 2021 г. – на выборах в Госдуму. ФоРГО намерен использовать данные ежемесячных опросов в Москве, а также результаты анализа медиа, соцсетей, поисковых запросов по кандидатам в Мосгордуму.

По мнению известного социального технолога и политконсультанта Валентина Добрынина, проведшего более 80 кампаний в России и странах ближнего зарубежья, переход на новую систему – логичный ход. «Социологи живут вне сценарного прогнозирования. Более того, социологии, как науки о сшивке общественной ткани, у нас в стране все меньше и меньше. У нас есть поллстеры (то есть замерщики мнений народа с целью подготовки решений власти – мол, сопротивление и несогласие народа будет сильным или не очень). И поллстерство – всего лишь мизерная часть, не дающая возможности прогнозировать итоги выборов, о чем и говорит Константин Костин. В этой части (прогнозирования) ВЦИОМ, ФОМ и частично другие лояльные «исследовательские центры», на мой взгляд, выполняют всего лишь задачу легитимации выборов. Причем зачастую предварительной легитимации, то есть формированием «общественного мнения» в довыборный период, дабы «запланированные» и «реальные» результаты выборов совпали бы и не стали жестко никем оспариваться.

Нельзя обойти и вопрос достоверности ответов респондентов во время количественных соцопросов. Многие коллеги (и социологи, и технологи, и политконсультанты), как мне кажется, понимают ту гамму чувств, возникающих у респондентов, когда им говорят: «Здравствуйте, я представляю ВЦИОМ, не могли бы вы ответить на наши вопросы?» – отметил эксперт. По мнению Добрынина, в других странах люди воспринимают опросы позитивно, как гражданский долг. А в России многие считают это почти допросом и потому отвечают «аккуратно», и, зачастую, не то, что думают на самом деле.

«Поэтому существующая у нас социология – только небольшая часть процесса, необходимого для прогнозирования и соцполитпроектирования. И очень хорошо, что кто-то пытается по-новому взглянуть на ситуацию, апробирует новые подходы, в частности сценарное прогнозирование. Сегодня, когда взят курс на открытость власти, учет запросов общества и профессионализм в управлении процессами, – сценарное прогнозирование крайне важно. Да, нужны медиамониторинг, исследование соцсетей, особые фокус-группы, сопоставление новых и старых показателей электоральных историй и профессиональная обработка бигдаты. При этом немаловажно, какая методология будет закладываться в обработку таких данных. Но это уже другая история», – отметил Добрынин.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.04.19

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