«Черный» риелтор попытался через суд снять арест с 30 квартир и долей в них (ФОТО, ВИДЕО)

В суде Железнодорожного района рассмотрели административный иск о снятии ареста с имущества Олега Жигарева – осужденного три года назад «черного» риелтора. В июне 2016 года мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с подельниками он вынуждал людей продавать жилплощадь в коммуналках за бесценок или выкупать принадлежащую ему долю втридорога. Отказавшихся шантажировали и запугивали, травили хлоркой, угрожали убийством. Теперь Жигарев снова на свободе и начал отвоевывать свои доли в квартирах. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Как орудовали «черные» риелторы – рассказы жертв

В июне 2016 года Олега Жигарева признали виновным по статье 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки». По версии следствия, Жигарев покупал доли в квартирах, а потом вынуждал соседей продавать их часть жилплощади за бесценок, либо выкупать его квадратные метры, но по завышенной цене. В деле фигурирует около 15 потерпевших екатеринбуржцев.

Андрей Федоров

Так жертвой «черного» риелтора стал Андрей Федоров. Мужчина рассказал корреспонденту РИА «Новый День», что в 2012 году Жигарев предлагал ему выкупить часть квартиры по завышенной цене. Пенсионер не пошел на сделку. Тогда злоумышленники сняли с петель железную дверь и разрубили топором деревянную. После ударили 23-летнего сына Федорова головой о стену, а главе семейства начали угрожать вилами, рассказывает собеседник агентства. Затем «черные» риелторы засыпали пол в квартире хлоркой, жить в ней стало невозможно.

«Есть у него команда, более 3-4 человек, которые мне известны, – рассказывает другой потерпевший, Виктор Петров. – Они силой принуждают к продаже доли. Они проливают краску на пол, снимают двери с петель. И создают определенные условия, при которых невозможно оставаться в данной квартире».

Виктор Петров

Как сообщал «Новый День», с октября 2006-го по февраль 2015 года Олег Жигарев, его брат Виталий Жигарев и еще два неустановленных сообщника принуждали соседей по коммуналке продать свою долю, для чего создавали им невыносимые условия, угрожали убийством, уничтожали имущество потерпевших. Жигареву грозило до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В июне 2016 года Октябрьский суд приговорил Жигарева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2018 года он вышел из колонии по УДО, рассказывает Андрей Федоров.

Теперь Жигарев начал битву за доли в квартирах, которые получил в ходе своей предыдущей деятельности. В Железнодорожный суд он обратился, чтобы с 30 квартир и долей в этих квартирах был снят арест. Как заявил мужчина, так он сможет возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. Но суд отказал Жигареву в удовлетворении иска.

С журналистами после заседания он говорить отказался, на все вопросы заявлял: «Шоу не получится».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 18.04.19

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