«Потерпевшие хотят отжать доли бесплатно», – «черный» риелтор и его жертвы вновь встретились в суде (ФОТО, ВИДЕО)

Бывший «черный» риелтор Олег Жигарев пришел сегодня в Октябрьский районный суд с административным иском о снятии ареста с его недвижимости. Перед заседанием мужчина рассказал «Новому Дню», что планирует продать свои квадратные метры. Часть вырученных денег должна будет покрыть ущерб потерпевшим, сказал Жигарев. По его словам, суд обязал его выплатить пострадавшим в общей сложности около 490 тысяч рублей.

Бывшему «черному» риелтору мешают продать квартиры

Напомним, по данным следствия, «черный» риелтор орудовал с октября 2006-го по февраль 2015 года вместе с братом Виталием Жигаревым и еще двумя неустановленными людьми. Вместе они принуждали соседей по коммуналке продать свою долю за бесценок, для чего создавали невыносимые условия, угрожали убийством, уничтожали имущество потерпевших. В деле фигурировали около 15 пострадавших от рук «черных» риелторов.

На скамье подсудимых оказался только Олег Жигарев, которому грозило до 10 лет лишения свободы. В июне 2016 года октябрьский суд приговорил Жигарева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А в октябре 2018 года он вышел из колонии по УДО. «Потерпевшие во время следственных действий заявили сумму на 15 миллионов рублей. Следователь сделала ходатайство, обратилась в суд, наложили арест. Вообще это группа интриганов (потерпевшие, – прим. ред.), я вам скажу. Они объединились, чтобы как-то надавить на меня и по возможности отжать у меня доли бесплатно. Сейчас они этим и занимаются, в том числе они приглашают телевидение», – говорит Олег Жигарев.

Как орудовали «черные» риелторы

В результате у бывшего осужденного арестовано около 30 квартир и долей в квартирах. Мужчина дополнил, что он частично выплатил компенсации потерпевшим. На сегодняшний день мужчина должен еще около 260 тысяч рублей. В суде Жигарев заявил, у него на улице Восточной есть квартира, которая стоит больше 3 миллионов рублей. По его словам, оставить под арестом нужно только эту жилплощадь, а с остальных необходимо снять ограничения.

Потерпевшие же в зале заявили, что против снятия ареста с недвижимости Жигарева. Они опасаются, что бывший осужденный может переписать свои квадратные метры на подставное лицо, а долги за нанесенный ущерб так и не покроет. «В Железнодорожном суде судья доходчиво ему объяснял, что арест, наложенный на квартиры, совершенно не мешает ему их реализовать через судебных приставов и рассчитаться с нами», – рассказывает один из пострадавших, Андрей Федоров.

Судья был вынужден отложить заседание по рассмотрению иска Жигарева в связи с тем, что заявитель не предоставил актуальную информацию о том, сохраняются ли аресты по объектам недвижимости. Заседание перенесено на 29 апреля.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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