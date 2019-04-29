«Черный» риелтор отозвал иск о снятии ареста с 30 квартир и долей в них

В Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по административному иску Олега Жигарева о снятии ареста с его недвижимости. Один из потерпевших от рук бывшего «черного» риелтора Андрей Федоров рассказал журналисту «Нового Дня», что заседание состоялось, пришедших пригласили в зал. Но сам истец отсутствовал. Судья зачитала заявление Жигарева о том, что он отзывает иск, но оставляет за собой право вновь его подать. «Для нас это маленькая победа», – заявил Андрей Федоров.

Напомним, по данным следствия, Олег Жигарев орудовал октября 2006-го по февраль 2015 года вместе с братом Виталием Жигаревым и еще двумя неустановленными людьми. Вместе «черные» риелторы принуждалили соседей по коммуналке продать свою долю за бесценок, для чего создавали невыносимые условия, угрожали убийством, уничтожали имущество потерпевших. В деле фигурировали около 15 пострадавших от рук «черных» риелторов.

Однако на скамье подсудимых оказался только Олег Жигарев, которому грозило до 10 лет лишения свободы. В июне 2016 года Октябрьский суд приговорил Жигарева к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. А в октябре 2018 года он вышел из колонии по УДО. При этом у бывшего осужденного арестовано около 30 квартир и долей в квартирах в связи с тем, что он должен покрыть моральный и материальный ущерб, причиненный потерпевшим.

После освобождения Жигарев начал битву за доли в квартирах, которые получил в ходе своей предыдущей деятельности. 18 апреля прошло заседание в Железнодорожном суде, где бывший «черный» риелтор заявил, что сможет возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим, если будет снят арест с его недвижимости. Но суд отказал в удовлетворении иска.

Следующее заседание состоялось уже 22 апреля, но уже в Октябрьском суде. Процесс был перенесен, так как Жигарев не предоставил актуальную информацию о том, сохраняются ли аресты по объектам недвижимости.

Екатеринбург, служба информации

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