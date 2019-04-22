Избирком призвал партии не злить избирателей и убрать с улиц прошлогоднюю агитацию

Избирком Екатеринбурга обратился к местным отделениям политических партий с просьбой убрать с улиц и стен домов печатную агитацию, оставшуюся с прошлогодних выборов в городскую думу.

Как сообщили РИА «Новый День» в горизбиркоме, несмотря на то, что выборы закончились более полугода назад, граждане продолжают жаловаться на то, что предвыборная агитация по-прежнему попадается им на глаза. «Присутствие на фасадах и ограждениях агитационных материалов, утративших свою актуальность, не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям и кандидатам в депутаты, более того – в отдельных случаях приводит к нарушению правил благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург», – заявляют в избиркоме.

Напомним, выборы в городскую думу Екатеринбурга состоялись в сентябре 2018 года. В них приняли участие пять политических партий – «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Яблоко».

Екатеринбург, служба информации

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