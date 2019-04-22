В Екатеринбурге обсудят проект застройки земли, где должна была пройти «Экспо-2025»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории, ранее зарезервированной под выставочный комплекс «Экспо-2025».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об участке в пределах улицы Татищева – улицы Юрия Исламова – улицы Металлургов – западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0307070:1 и 66:41:0307061:3 – набережной Верх-Исетского пруда – границы Большого Конного полуострова.

После проигрыша Екатеринбурга в борьбе за «Экспо-2025» запрет на строительство в этой зоне был снят, а в декабре 2018 года глава Екатеринбурга Александр Высокинский разрешил компании «ЛСР. Недвижимость – Урал» начать работу над подготовкой проекта межевания этой территории. Напомним, компанией «ЛСР. Недвижимость – Урал» руководит бывший вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству, а ныне депутат гордумы Владимир Крицкий. Территория на берегу пруда интересует его давно. Еще в марте 2017 года он представил на екатеринбургском градсовете разработанную по его заказу и за его счет концепцию застройки берега Верх-Исетского пруда.

Графические материалы по проекту будут 26 апреля опубликованы на официальном сайте мэрии, а также размещены в холле второго этажа мэрии. Предложения и замечания будут приниматься до 17 мая.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.04.19

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