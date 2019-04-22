Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о планах отъезда в НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» и сборной России Анатолий Голышев рассказал о своих планах на переезд в Нью-Йорк. Форвард был задрафтован в «Айлендерс» в 2016-м. «Мне 28, у меня есть договоренность с «Автомобилистом», с руководством, что через два года я могу уехать, так что еще все в силе, но я пока не загадываю, потому что только подписал (контракт с «Автомобилистом», – прим. ред.), принял такое тяжелое решение. Все в совокупности дало такое решение. Дети… захотелось обезопасить себя, сделать финансовую подушку, потому что сами знаете – я не так много зарабатывал в предыдущие года. Если б был один ребенок, наверно, поехали. Но только родился второй, тяжело», – сказал он в эфире программы «Игра в тело».

На вопрос ведущего, не боится ли он, что его отправят в АХЛ, Голышев заверил, что готов доказывать свою пользу. «Я не боюсь этого, я буду готов терпеть, я знаю, на что я еду. Я не еду – «Вот я звезда, встречайте меня, давайте сразу играть». Я должен буду доказать. Конечно, будет какая-то договоренность. Перед драфтом мы обсуждали, что если не получится, они меня отпустят. Я не буду ехать с мыслью «Не получится – не получится», поеду с мыслью «Надо доказывать», – добавил он.

Голышев рассказал, что во время поездки в Нью-Йорк хотел остаться в Штатах, но когда вернулся домой, поостыл. «Много советовался с родителями, с друзьями, с агентом, с женой», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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