В Каменске-Уральском по делу о коррупции задержан главврач детской больницы

В Каменске-Уральском в рамках расследования дела о коррупции сегодня прошли обыски в детской больнице. Об этом «Новому Дню» сообщил информированный источник. В ходе оперативных мероприятий был задержан главный врач медучреждения Сергей Гультяев.

Официально ситуацию в пресс-службе каменской детской больницы не комментируют. В минздраве Свердловской области пока также воздерживаются. «Нам информации не предоставляли. Из средств массовой информации мы узнали, что идут обыски и главврач задержан», – сообщил «Новому Дню» руководитель пресс-службы минздрава Константин Шестаков.

В свердловском полицейском главке агентству пояснили, что мероприятия в медучреждении проводят сотрудники регионального управления СК России. Получить оперативный комментарий ведомства на эту тему не удалось.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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