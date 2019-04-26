Главврача каменской детской больницы арестовали на два месяца

Главный врач детской больницы Каменска-Уральского Сергей Гультяев арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Синарского районного суда города. Его, напомним, подозревают в получении взятки от неназванной организации.

Ранее в полиции города сообщили, что речь идет о сумме в 3,75 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Расследованием занимается СУ СКР по Свердловской области. Однако в ведомстве по-прежнему отказываются комментировать ситуацию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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