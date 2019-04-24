Стали известны подробности задержания главврача каменской детской больницы

Сегодня в Каменске-Уральском в детской городской больнице проходили оперативные мероприятия. Во время обыска был задержан главврач Сергей Гультяев. По некоторым данным, речь может идти о преступлении коррупционного характера. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют ситуацию, однако подробности появились в местных СМИ.

Как пишет издание «Время.Пресс», Гультяев задержан на 48 часов. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. «По информации пресс-службы МВД Каменска-Уральского он получил от организации, название которой не разглашается, взятку в размере не менее 3 млн 750 тысяч рублей», – сообщает издание, уточняя, что в отношении Гультяева уже возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.19

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