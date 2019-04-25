В Екатеринбурге в разгар дискуссии о проблемах ЛГБТ заминировали и эвакуировали Ельцин-центр (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня сорвался круглый стол, посвященный проблемам ЛГБТ. Спустя 15 минут после начала встречи в «Ельцин центре» объявили эвакуацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до начала круглого стола у «Ельцин-центра» выстроились противники разговоров о геях с требованием отменить мероприятие. Среди них был замечен Евгений Маленкин, экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков». В 19-30 начался круглый стол, людей собралось довольно много. Успели представить спикеров и проголосовать за важность темы, после чего включилась пожарная сигнализация со звуковым сообщением о необходимости покинуть помещение.

Организаторы рассказали, что на самом деле поступило сообщение о минировании «Ельцин-центра». Участники дискуссии встретили аплодисментами требование покинуть помещение – ни у кого не осталось сомнений, что это ложное «минирование». Сейчас в здании и около него находятся пожарные, полицейские. Ранее против круглого стола «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» в рамках серии открытых дискуссий «Бай-бай, стигма» жестко высказались представители движения «Сорок сороков» и представитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев.

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