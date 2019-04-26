«Если ребенка воспитывают мама и бабушка, разве это не однополая семья?!» – ЛГБТ-активисты против молодежки «Единой России» (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера в Екатеринбурге прошел круглый стол «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» в рамках серии открытых дискуссий «Бай-бай, стигма». Несмотря на то, что Ельцин-центр, где началось мероприятие, был «заминирован», мероприятие все же продолжилось – в одном из баров Екатеринбурга.

Спор о воспитании детей в однополых браках

ЛГБТ-активистам оппонировали представители «Молодой гвардии» ЕР. В частности, лидер Кировского райотделения МГЕР Айнур Гайсин. В числе аргументов против существования геев и лесбиянок Гайсин приводил случаи изнасилования несовершеннолетних мальчиков взрослыми мужчинами. Толпа собравшихся возмущенно кричала, что преступления против половой неприкосновенности совершают не только геи.

– Чтобы с этими ситуациями разбираться, надо о них говорить, а если мы замалчиваем, затыкаем, мы все переводим в рамки патологизации. Мы всегда про ЛГБТ-сообщество говорим через две призмы – либо про преступления, либо про болезни и психические расстройства. Мы же говорим о людях, которые хотят жить нормальной здоровой полноценной жизнью и не собираются совращать 14-летних и даже 16-летних, – пыталась спорить с Гайсиным преподаватель УрФУ, психолог Анна Гизулина.

– Но такие случаи происходят, – упорствовал ее оппонент.

– А сколько случаев в семье насилия, когда родные отцы насилуют собственных дочерей? Это взрослые гетеросексуальные мужчины, – настаивали участники дискуссии.

– Приведите мне эту статистику! Дайте мне эту информацию! Какие ценности семейные несет ваше ЛГБТ-сообщество? – спросил мгеровец.

Айнур Гайсин

– Я пришел сюда с ценностью семьи, с ценностью любви, с ценностью взаимоуважения – даже уважения вашей позиции, которая не устраивает меня. С ценностью финансового благополучия. Да хоть с ценностью любви к футболу. Объединяющие нас вещи есть. Мы с вами говорим об одном и том же. Вы говорите, что вы за традиционные ценности – для нас семья тоже ценность, для меня. Так почему вы лишаете нас права заводить семью? – спросил один из присутствовавших молодых людей.

– Потому что ценности ЛГБТ-сообщества не семейные, а антисемейные, – сказал Гайсин, объяснив, что воспитать ребенка в однополой семьей невозможно.

– Мать и бабушка воспитывают ребенка, потому что отец ушел, – это разве не однополая семья? – спорили с ним собравшиеся.

– Это не семья! Они что, поженились? Это не семья, – ответил он. После чего вместе со своим спутником покинул помещение.

Напомним, мероприятие было посвящено «нарушению прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности», обсуждению дискриминаций и границ частной жизни. На круглый стол, куда пускали только совершеннолетних по паспортам, пришли около 50 человек. Еще до мероприятия против него выступил президент «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев, потребовавший запретить дискуссию, затем – представители православной организации «Сорок сороков», после – «Совет отцов», члены которого пикетировали Ельцин-центр и написали жалобу в СМИ и в администрацию президента РФ о том, что в Екатеринбурге готовится событие, «угрожающее национальной безопасности».

В итоге мероприятие все же чуть было не сорвалось, потому что в ЕЦ сработала пожарная сигнализация. Как позднее выяснилось, кто-то позвонил и сообщил о заложенной в здании бомбе. Всех сотрудников и посетителей Ельцин-центра эвакуировали – в это время там проходила не только дискуссия о проблемах ЛГБТ, но и показ фильма, в ресторане ужинали люди, в тренажерном зале занимались спортсмены, также работали офисы. Звонок о бомбе, к счастью, оказался актом лжетерроризма. У участников и организаторов дискуссии не возникло сомнений по поводу того, что целью звонившего был срыв мероприятия, однако оно все же состоялось, но в другом месте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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