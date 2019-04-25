«Передаем пламенный привет содомитам», – царебожники высказались против круглого стола в Ельцин-центре

Сегодня в Ельцин-центре пройдет круглый стол «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность» в рамках серии открытых дискуссий «Бай-бай, стигма».

Мероприятие вызвало широкий резонанс после того, как против его проведения высказался екатеринбургский активист, представитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев, который ранее требовал запретить празднование Хэллоуина или «демонических кукол». На этот раз он потребовал отменить мероприятие, однако в Ельцин-центре в удовлетворении этой просьбы отказали.

Теперь свое слово по поводу круглого стола высказали представители группы «Сорок сороков». «Мы бы хотели передать пламенный привет содомитам, которые собираются в Ельцин-центре, чтобы устроить свой шабаш, и руководству Ельцин-центра, которое находится в дружественных отношениях с ними. Подобное содействие, пропаганда ЛГБТ-сообщества может иметь за собой тяжелые последствия», – пригрозили молодые люди, выступающие «от лица православной общественности города Екатеринбурга и организации «Сорок сороков». Видеозапись обращения в своем фейсбуке опубликовал телеведущий Иннокентий Шеремет.

Круглый стол пройдет сегодня, он начнется в 19:30. «Одна из самых сильных стигм, бытующих в современном российском обществе, напрямую связана с нарушением прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и приводит к дискриминации и насилию. На предстоящей встрече цикла «Бай-бай, стигма!» обсудим существующую ситуацию, причины стигмы, а также границы частной жизни, законодательные инициативы и перспективы», – говорится в анонсе мероприятия. Регистрация на него уже закрыта.

Екатеринбург, Елена Сычева

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