Бойцов «Христианского государства» задержали. Кому принимать смену

Задержание накануне сотрудниками ФСБ и ДПЭ МВД РФ лидера организации «Христианское государство – Святая Русь», видеозапись которого с помпой прошла по всем центральным СМИ, вызвало настоящую эйфорию у сторонников фильма «Матильда» и заставило противников фильма – царебожников и примкнувших к ним организациям ультраконсервативного толка (речь о движении «Сорок сороков») – максимально дистанцироваться от ХГСР. Хотя его представители достаточно близки к учению о царе-искупителе, которое в РПЦ признано еретическим, и схожи с задержанными как по идеологии, так и по методам решения проблем. «Сорок сороков» официально дистанцируется от боевиков «Христианского государства», но на деле рекрутирует в свои ряды потенциально не менее опасных субъектов. И это они демонстрируют обществу сами – достаточно изучить екатеринбургских членов группы «Сорок сороков» в соцсетях.

Группу прославил ее лидер – Антон Еговцев, который еще на пикете первого августа единственный открыто вышел с плакатом «Остановим Матильду» и довольно резко, на повышенных тонах, разговаривал с журналистами, но факт остается фактом – тридцатилетний молодой человек единственный до конца исполнил данные до этого обещания противников «Матильды» выйти на стояние против фильма. Именно тогда, по нашим данным, его поставили на особый учет в Центре противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Судя по его высказываниям, Еговцев является ярым сторонником старца Сергия Романова – про которого нередко пишут в прессе, упоминая судимость и связи с криминальными авторитетами. Именно отца Сергия (в миру Николая) считают главным идеологом монархизма под знаменем Николая Второго и, соответственно, противником фильма «Матильда». Итак, взглянем всего на нескольких отдельно взятых соратников Антона Еговцева, входящих в группу «Сорок сороков» в Екатеринбурге.

Андрей Чащин. Здесь и далее: фото со страниц героев нешей статьи «ВКонтакте»

Первый и наиболее примечательный, один из немногих спортивных ультрас Екатеринбурга Андрей Чащин. Ему 27 лет, он входит в группировку Uralmash Supporters. Молодой человек – один из тех, кто поддерживает ультраправую идеологию, близкую к неонацистской. По крайней мере, на своей странице в соцсети он постит себя в подтяжках цвета флага ФРГ (классика жанра для скинхедов старой формации – из тех, что носят гриндеры с белыми шнурками даже в первой половине XXI века) со вскинутой в нацистском приветствии правой рукой. На некоторых фото присутствуют культовые для ультраправых бренды – как, например, Lonsdale. Воспоминания о былом великолепии «правого движа» Чащин совмещает с повышенной набожностью – он празднует день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины, мироносицы 4 августа, о чем оповещает свою аудиторию. Ну и, само собой, посещает Царские марши. Мы видим вытянутый в полосу имперский флаг – у правых не в моде российский триколор – на соседнем фото билборд «Простите» с портретом семьи Романовых.

Здесь есть и фото зигующего скинхеда. Видимо, тоже как символ смирения и любви к ближним.

Алексей Беспрозванных

Идем дальше. Следующий – довольно интересный субъект – Алексей Беспрозванных, относящий себя к организации казаков «Хутор Благовещенский». Активный страйкболист, снайпер. Любит делать фото не то с настоящей, не то со страйкбольой винтовкой. Активно занимается рукопашным боем и охотно позирует в казачьей форме с орденом, выданном неизвестно за какие заслуги. В качестве образца толерантности изображает мужчину с пистолетом, добивающего кого-то выстрелом в голову – не то лежащего, не то стоящего на коленях. Это сопровождается шуточной надписью: «Т – толерантность». Также у него на странице мы можем увидеть фото гитлеровца в форме Вермахата, сделанное еще во время Второй мировой войны, или левосторонние свастики, увенчанные лозунгами «С нами Бог». Вполне в тему среди друзей молодого человека числится многочисленный организатор Русских маршей в Екатеринбурге Максим Вахромов. Он постит демотиваторы со скинхедами, окруженными едой, с издевательскими подписями: «В Африке голодают дети? Бывает». Венчает эту коллекцию – ну как без этого? – портрет Андрея Чикатило, который он выложил в годовщину смерти маньяка, без права комментирования. Поступок заслужил семь лайков друзей.

Вот еще один типичный сторонник екатеринбургских «Сорока сороков». Мы говорим «типичного», потому что многие, такие же активные православные фундаменталисты, с удовольствием демонстрируют свою принадлежность к военизированным структурам, не так явно афишируя свои политические взгляды.

Евгений Духин

Итак, знакомьтесь, царебожник Евгений Духин – на своей странице он пишет, что родом из Ставрополя, но состоит именно в группе ДСС Екаетринбурга, поэтому мы обратили внимание и на него. Состоявшийся мужчина 38 лет. Убежденный монархист. Противник патриарха Кирилла и… судя по всему, сторонник украинской неонацистской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Любопытно, что последнее он ухитряется совмещать с любовью к Игорю Стрелкову. В своих альбомах он активно постит фото, например, упомянутого выше священнослужителя Сергия Романова с цитатой о «Матильде»: «Проклятие будет не только на тех, кто создавал этот богомерзкий фильм, но и на тех, кто его смотрел». Кроме того, на странице присутствует ряд гневных демотиваторов, посвященных Патриарху Кириллу, – например, на одном из них изображено резкое, по сути антисемитское возмущение вручением Кириллу золотого яблока раввином Артуром Шнайером. Под фото подпись: «Вот загадка для детей – кто из них тут иудей?». Но самые интересные картинки, что распространяет царебожник, – это, например, герб Украины, в котором поясняется, что символ страны – это жест Кагана, что связано с тайными еврейскими кругами. После чего мужчина выложил эмблему запрещенного в России «Правого сектора» – то ли в противовес еврейскому заговору, то ли как подтверждение марксовского тезиса о единстве и борьбе противоположностей. Довершает образ сторонника современного царебожничества участие в группе «Друзья Александра Баркашова Новороссия».

Наш герой № 1 Антон Еговцев всячески дистанцировался от экстремистов из «Христианского государства», однако сам не застрахован от примыкания к возглавляемой им ячейке лиц, которые не выглядят не самым лучшим образом.

Только официально в группе «ДСС Екатеринбург» состоят 253 человека. И большая часть из них – это люди с боевой подготовкой. Мы выбрали наиболее одиозных из них, которые, с нашей точки зрения, представляют несомненную угрозу.

Но это то же самое, что тыкать пальцем в небо. Никогда не угадаешь – кому еще не понравится «Космос» или автомобили адвокатов Алексея Учителя.

Екатеринбург, Максим Бородин

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