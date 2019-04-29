Чичерина раскритиковала Макаревича за его реакцию на раздачу жителям ДНР российского гражданства

Упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса и Луганска снова привело к резким высказываниям медийных личностей, оказавшихся по разные стороны баррикад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», певица Юлия Чичерина раскритиковала солиста «Машины времени» Андрея Макаревича. Чичерина на своей странице в соцсети назвала Макаревича «ярчайшим представителем общества потребления» и «мажором с раздутым эго, с детства обласканным славой и сладостями». «Для того чтобы он понял, зачем жителям Донбасса русский паспорт, надо вывезти его в Докучаевск или Ясиноватую, или в Кировск, чтоб он пожил пару дней там и рассказал бы этим людям в глаза, почему он не хочет, чтобы им дали паспорта, почему он не хочет спасать своих», – написала екатеринбургская певица.

Ранее Макаревич заявил, что «забота о гражданстве жителей Донбасса безусловно трогает», но власти стоит «сперва заняться жизнью сотен тысяч наших граждан, существующих на просторах нашей страны без дорог, больниц и школ, с сортирами во дворах». Добавим, что еще в 2015 году он осуждал Чичерину за поддержку жителей ДНР и ЛНР.

Как сообщал «Новый День», 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской народных республик. Позднее Путин заявил, что Россия в перспективе может упростить получение гражданства всем украинцам. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощённом порядке гражданам Украины наше гражданство», – заявил российский президент в субботу, 27 апреля, в ходе пресс-конференции по итогам визита в Пекин. Зеленский на это ответил, что российские власти зря тратят время, «пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами России». Он предположил, что если кто-то и получит гражданство РФ, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Фото: chicherina.info

Екатеринбург, Москва, служба информации

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