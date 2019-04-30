Осужден экс-работник «Мегафона», продавший номер главы избиркома Екатеринбурга накануне выборов

В Новосибирске вынесен приговор бывшему сотруднику компании «Мегафон» Илье Ложкину, который продал персональные данные главы избиркома Екатеринбурга Ильи Захарова и секретаря комиссии Вадима Антошина накануне выборов в городскую думу. Вечером 9 сентября, когда шел подсчет голосов, телефоны членов избиркома оказались заблокированными. По этому поводу Захаров написал заявление в ФСБ, что и послужило началом расследования. «Заказчик до сих пор не найден», – рассказал он РИА «Новый День».

О подробностях процесса сообщает новосибирское издание НГС. 24-летний подсудимый работал инженером по эксплуатации систем обеспечения продаж Сибирского филиала ПАО «Мегафон» и имел доступ к программе со сведениями об абонентах: паспортные данные, даты рождения, адреса. Накануне екатеринбургских выборов, 8 сентября 2018 года, Ложкин получил через Telegram предложение от неустановленного лица: сообщить данные о двух абонентах за денежное вознаграждение. Молодой человек согласился, сфотографировал на телефон информацию из базы данных компании и отправил покупателю. За сделку он получил 1400 рублей.

В итоге продавший номера абонентов новосибирец пошел под суд за «незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Свою вину Ложкин полностью признал. Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

В компании «Мегафон» сообщили, что сотрудник Илья Ложкин уже уволен. Другими данными о расследовании дела мобильный оператор не располагает.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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