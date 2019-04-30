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Вторник, 30 апреля 2019, 15:33 мск

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Форвард «Автомобилиста» не примет участия в чемпионате мира по хоккею

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев покинул расположение сборной России по хоккею. Национальная команда сейчас находится на базе в Новогорске и готовится к чемпионату мира в Братиславе.

«Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем», – сообщается на сайте ФХР.

С 1 по 5 мая российская команда примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. С 10 мая стартует чемпионат мира в Словакии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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