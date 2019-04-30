Форвард «Автомобилиста» не примет участия в чемпионате мира по хоккею

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев покинул расположение сборной России по хоккею. Национальная команда сейчас находится на базе в Новогорске и готовится к чемпионату мира в Братиславе.

«Штаб сборной благодарит защитников Артема Сергеева, Егора Яковлева, нападающих Павла Красковского, Анатолия Голышева, Владимира Ткачева, желает игрокам хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на них в дальнейшем», – сообщается на сайте ФХР.

С 1 по 5 мая российская команда примет участие в заключительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. С 10 мая стартует чемпионат мира в Словакии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.04.19

Метрополитен заплатит 200 тысяч за то, что сотрудник ФСБ пронес муляж бомбы. / На Средний Урал привезли клещей из Саратова и Крыма. / Свердловские чекисты нашли подпольный водочный цех и 8639 бутылок «паленки» (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»