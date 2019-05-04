На первых дебатах единороссов в Серове отключилась онлайн-трансляция (СКРИНЫ)

Сегодня в серовском ДК металлургов состоялись дебаты участников праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу № 174.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с первой же минуты возникли технические накладки. Онлайн-трансляция на официальном портале партии не шла, так что посмотреть первую часть дебатов, посвященную реализации президентского послания, удалось только в записи.

Участие в дебатах приняли все пять кандидатов: молодогвардейцы Станислав Масоров и Артем Николаев, замгендиректора холдинга «Ариант» Сергей Липанин, ветеран ОВД и бывший директор ЦПКиО Владимир Черменинов и олимпийский чемпион Антон Шипулин. Первые два кандидата особенно упирали на роль молодежи в реализации президентских программ, но без особой конкретики.

Сергей Липанин сообщил, что хорошо знаком с округом, так как вырос в Нижней Туре и у него все еще проживает здесь мама, а кроме того, у него большой опыт руководящей и контрольной работы. Также Липанин единственный напомнил о том, что избиратели на праймериз вправе проголосовать не за одного, а сразу за нескольких кандидатов. В отличие от полковника милиции в отставке Черменинова: тот, рассказав о 30-летнем стаже в милиции, прямо призвал голосовать именно за него и сообщил, что идет в думу «быть полезным».

Олимпийский чемпион Антон Шипулин заявил, что лично слушал послание президента, которое произвело на него огромное впечатление, и выделил лично для себя три первостепенных поручения главы государства органам власти. Это – борьба с мошенничеством микрокредитных организаций, восполнение недостатка кадров в системе здравоохранения и помощь с ипотечными кредитами семьям с детьми и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также он вспомнил о 110-летней школе в Сосьве, о которой «Новый День» уже неоднократно писал: местные власти давно просят область выделить им деньги на строительство нового здания, но минфин находит проект слишком дорогим.

Вторая сессия дебатов, посвященная любительскому спорту, прошла в атмосфере полного единодушия: все пять участников согласились, что необходимо как строительство объектов инфраструктуры, так и пропаганда здорового образа жизни. Впрочем, Шипулин тут несколько вырвался вперед, сообщив, что уже объездил большинство северных городов для знакомства с ситуацией. По его словам, не всегда пожелания глав по строительству каких-то спортивных объектов совпадают с мнением рядовых жителей, поэтому тесное общение необходимо. Также биатлонист подтвердил догадку многих наблюдателей, что в случае победы на выборах войдет в состав комитета Госдумы по спорту.

Серов, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Серов, Екатеринбург. Другие новости 03.05.19

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