Из-за катастрофы в Шереметьево несколько рейсов в Екатеринбург были отменены или опоздали

Несколько рейсов, вылетавших из Шереметьево в Кольцово вечером 5 мая и ночью 6-го, были задержаны или отменены из-за катастрофы SSJ-100.

«Ночной Шереметьево, тут сегодня тревожно. Каждый пятый рейс переносят или отменяют, нас со второго раза вроде посадили. Рассказывают, что в упавший самолет попала на взлете молния. До 4 утра сидели в самолете с заведенными двигателями, разрешение на вылет не давали», – написала в своем фейсбуке екатеринбурженка Алиса Дружинина.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, два рейса «Аэрофлота» в Екатеринбурге прибыли с задержкой в четыре часа, еще один отменили. Кроме того, с четырехчасовой задержкой вылетел из Шереметьево в Кольцово борт компании Pegas Fly. Обратные рейсы обеих авиакомпаний также были задержаны или отменены.

Напомним, вчера вечером в московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку SSJ-100 «Аэрофлота». На борту находились 78 человек, включая членов экипажа. Судя по видеозаписям, которые распространяются в соцсетях и СМИ, самолет жестко ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего загорелся с хвостовой части. Борт вылетел в 18:02, а приземлился в 18:30. По предварительной информации, в него ударила молния, после чего пропала радиосвязь, экипаж подал сигнал об этом диспетчерам, запросив посадку – она происходила в ручном режиме. К настоящему моменту известно о 41 погибшем. В Мурманской области, куда летел SSJ, объявлен трехдневный траур.

Екатеринбург, Елена Сычева

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