В сгоревшем самолете «Аэрофлота» погибла большая часть пассажиров

Во время катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 5 мая Superjet-100 компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но на взлете появились проблемы: по одной из версий в самолет ударила молния, что привело к поломке системы связи. Пилоты запросили возврат. Посадка была жесткой: борт несколько раз подбросило на полосе, и стойки шасси пробили топливные баки, что вызвало пожар. В конце тормозного пути самолет развернуло и отнесло в сторону, что позволило эвакуировать часть пассажиров. В противном случае, по мнению экспертов, не спасся бы никто.

На борту лайнера находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

«41 человек погиб», – цитирует РБК представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую.

Возбуждено уголовное дело.

Москва, Игорь Юров

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