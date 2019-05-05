Следователи сообщили о числе погибших в сгоревшем самолете «Аэрофлота»

Расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево передано в центральный аппарат СК России.

Напомним, сегодня вечером Superjet-100 компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но на взлете появились проблемы, и пилоты запросили возврат. По предварительной версии во время жесткой посадки (борт несколько раз подбросило на полосе) стойки шасси пробили топливные баки, что привело к возникновению пожара. В конце тормозного пути самолет развернуло и отнесло в сторону, что позволило эвакуировать большую часть пассажиров. В противном случае, по мнению экспертов, не спасся бы никто.

«На данный момент следствие располагает данными о 13 погибших, среди которых 2 детей, – заявили в СК РФ. – По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации. Следствие рассматривает различные версии произошедшего».

Отметим, что первопричиной произошедшего называют удар молнии. Молнии довольно часто попадают в самолеты, но последний случай крушения авиасудна и жертв от молнии был зафиксирован в 1963 году. Все современные самолеты имеют защиту от подобного происшествия.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.05.19

В ЧП с самолетом «Аэрофлота» следователи усмотрели признаки преступления. / В аэропорту Шереметьево сел горящий пассажирский самолёт (ВИДЕО). / Полиция задержала помощника депутата Госдумы, стрелявшего из автомата. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»