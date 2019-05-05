В ЧП с самолетом «Аэрофлота» следователи усмотрели признаки преступления

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево.

В ЧП с бортом «Аэрофлота» следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, сегодня, 5 мая 2019 года, в аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки загорелся Superjet-100, следовавший из Москвы в Мурманск.

«На данный момент следствие располагает информацией об 1 погибшем и 4 обратившихся за медицинской помощью, – заявили в ведомстве. – Данные о количестве пострадавших уточняются».

РБК со ссылкой на другие СМИ и экстренные службы сообщает о 13 погибших.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 05.05.19

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