В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы. По словам источника РБК в спасательных службах, еще два «черных ящика» для снятия технических параметров пока обнаружить не удалось. В результате трагедии погибли 41 человек.

Отметим также, что участие в расследовании ЧП с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск, принимают участие представители компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщили пресс-службе компании. Там также выразили соболезнования родственникам и близким погибших. «Представители ГСС работают в составе технической комиссии», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин трагедии. Ространсдзор организует дополнительные проверки обстоятельств произошедшего. СКР возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч.3 ст.263 УК РФ). Госкомиссию по расследованию причин ЧП возглавляет министр транспорта Евгений Дитрих.

По словам врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сейчас специалисты устанавливают, сколько человек из 41 погибшего являлись жителями Мурманской области. Он рассказал, что региональные власти также решают вопрос о доставке родственников жертв катастрофы в Москву. «Понятно, что это необходимо для посещения места гибели и участия в оперативно-следственных мероприятиях», – пояснил Чибис. Он также добавил, что в Мурманской области объявлен трехдневный траур.

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала список выживших пассажиров. В нем значатся 33, человека, пять из них были госпитализированы.

Как писал «Новый День», вечером 5 мая Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», вылетел из Москвы в Мурманск, но вскоре после взлета пилот принял решение вернуться в Шереметьево из-за потери связи с диспетчерами. При посадке у лайнера подломились стойки шасси и пробили полные топлива баки. Самолет вспыхнул и продолжил катиться по взлетно-посадочной полосе. Часть находившихся на борту людей смогла эвакуироваться по надувным трапам в носовой части самолета. Хвостовая часть самолета сильно пострадала. Всего на борту лайнера находилось 78 человек, в результате трагедии 41 из них погиб.

По словам командира воздушного судна, после взлета в самолет ударила молния, что привело к отключению автоматики и связи.

Москва, Иван Гридин

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