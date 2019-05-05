В аэропорту Шереметьево сел горящий пассажирский самолёт (ВИДЕО)

В аэропорту Шереметьево экстренно сел пассажирский самолёт Superjet-100.

Борт «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но на взлете появились проблемы со связью, и пилоты запросили возврат. При посадке самолет загорелся. По другой версии пассажиры заметили возгорание в воздухе, и борт развернули в только что покинутый аэропорт. Третий предполагаемый вариант: при жесткой посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки, и самолет загорелся. Четвертый: возгорание началось в двигателе.

На борту, по предварительным данным, находились более 70 человек.

Официально происшествие пока никто не комментирует. Информации о погибших и пострадавших тоже пока нет.

На видео, выложенных в интернет, видно, что идет эвакуация.

Telegram-каналы со ссылкой на экстренные службы сообщают, что пассажиры эвакуированы, но есть пострадавшие.

Москва, Игорь Юров

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