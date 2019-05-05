В аэропорту Шереметьево сел горящий пассажирский самолёт (ВИДЕО)

В аэропорту Шереметьево экстренно сел пассажирский самолёт Superjet-100.
Борт «Аэрофлота» вылетел из Москвы в Мурманск, но на взлете появились проблемы со связью, и пилоты запросили возврат. При посадке самолет загорелся. По другой версии пассажиры заметили возгорание в воздухе, и борт развернули в только что покинутый аэропорт. Третий предполагаемый вариант: при жесткой посадке повредились шасси, которые пробили топливные баки, и самолет загорелся. Четвертый: возгорание началось в двигателе.
На борту, по предварительным данным, находились более 70 человек.
Официально происшествие пока никто не комментирует. Информации о погибших и пострадавших тоже пока нет.
На видео, выложенных в интернет, видно, что идет эвакуация.
Telegram-каналы со ссылкой на экстренные службы сообщают, что пассажиры эвакуированы, но есть пострадавшие.
Москва, Игорь Юров
Москва. Другие новости 05.05.19
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