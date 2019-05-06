На праймериз ЕР заявился основатель фонда содействия Путину (ФОТО)

На праймериз ЕР по довыборам в Серове заявился шестой претендент.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе партии, это Георгий Соболев – директор Фонда содействия президенту в борьбе с коррупцией. Согласно данным Seldon Basis, организация создана в декабре 2018 года, госконтрактов не заключала, в арбитражных процессах не участвовала. В новостях о методах работы и результатах деятельности фонда содействия президенту также нигде не упоминается. Зато, судя по социальным сетям, Георгий Соболев одновременно является казачьим атаманом – он руководит хутором «Калиновский».

Добавим, сегодня партия «Единая Россия» продлила срок приема документов на праймериз до 12 мая. После этого будут назначены новые дебаты.

Напомним, 4 мая в Серове состоялись первые дебаты участников праймериз по довыборам в Госдуму. В них приняли участие молодогвардейцы Станислав Масоров и Артем Николаев, замгендиректора холдинга «Ариант» Сергей Липанин, ветеран ОВД и бывший директор ЦПКиО Владимир Черменинов и олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Екатеринбург, Серов, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Серов. Другие новости 06.05.19

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