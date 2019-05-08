«Ловец покемонов» полностью свободен и собирается за реваншем в ЕСПЧ

Блогер Руслан Соколовский, более известный как «ловец покемонов», освобожден от наказания по 282 статье УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды» после ее частичной декриминализации.

Об этом сообщил в соцсетях адвокат Соколовского Виталий Черкасов, добавив, что накануне прокурор и представитель ФСИН поддержали ходатайство защиты об освобождении Руслана Соколовского от наказания за экстремизм. Сам Руслан Соколовский» на своей странице «Вконтакте» написал: «Мой условный срок отменили, теперь я полностью свободный человек. Готовы идти в контратаку? Впереди Европейский суд по правам человека!», и поставил песню Кипелова «Я свободен». В ЕСПЧ Соколовской намерен добиваться полного оправдания по всем статьям.

Добавим, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смог провести слушание по пересмотру дела Соколовского только с пятой попытки. До этого оно по разным причинам откладывалось. При этом уже через несколько дней, 11 мая, условный срок у блогера истекал сам по себе.

Напомним, в августе 2016 года Руслан Соколовский устроил ловлю покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови прямо во время молебна и запечатлел процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении на видео. Ролик появился на YouTube 11 августа и за неделю набрал более 200 тысяч просмотров. Отчасти такой успех видео объясняли тем, что молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия (такие деяния караются по ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», санкция которой предусматривает наказание в виде трех лет лишения свободы). В мае 2017 года блогер был осужден на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. После апелляции в областной суд наказание было смягчено до 2 лет 3 месяцев условно. А после частичной декриминализации 282 ст. УК Соколовский потребовал пересмотра дела.

Екатеринбург, Санкт-Петербург, служба информации

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