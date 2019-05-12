В Екатеринбурге произошло еще одно нападение собаки на ребенка

В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту нападения собаки на 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в Чкаловском районе накануне днем. Воздел дома на Елизаветинском шоссе, 24, на ребенка напала собака и искусала его. Сейчас следователи совместно с полицейскими ищут очевидцев, чтобы опросить их, равно как и хозяев пса.

Напомним, несколькими днями ранее на Уралмаше дойч-дратхаар напал на трехлетнего мальчика, терзая его больше 20 минут. Сейчас ребенок находится в ДГБ № 9 с ранами живота, а СКР возбудил уголовное дело.

Еще раньше в поселке Пионерском в Талицком алабай насмерть загрыз мужчину.



Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.05.19

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