В гордуме Екатеринбурга обсудили результаты «оцифровки» теплопунктов

Екатеринбургским депутатам внезапно разонравилась программа автоматизации тепловых пунктов, которая реализуется ЕТК. Председатель комиссии по горхозяйству Александр Колесников заявил: «оцифровка» оборудования привела к тому, что в дома жителей поступает недостаточно горячая вода. В частности, депутат назвал несколько адресов, с которых ему поступали жалобы. Энергетики с таким выводом не согласились и пообещали разобраться в каждом конкретном случае отдельно.

Как пояснил исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков, автоматика позволяет диспетчерам «видеть» всю систему теплоснабжения Екатеринбурга по показаниям приборов. Это значит, что специалисты могут вовремя среагировать на аварийные ситуации. Кроме того, на обновленных ЦТП есть архивы данных, по которым можно установить случаи, когда автоматика не сработала.

«У меня просьба к депутатам: присылайте заранее вопросы по теплопунктам, где возникли жалобы. Тогда мы сможем дать развернутый ответ», – отметил руководитель.

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимир Гейко выступил в поддержку энергетиков.

«Я выступаю за диалог потребителей и ресурсоснабжающих организаций. В Екатеринбурге 3,2 тысячи километров теплосетей, это сложный механизм, и, конечно, вопросы, возникают. Но если бы в жилых домах тоже стояли приборы учета, тогда было бы проще отследить изменения параметров подачи тепла. Работа в этом направлении продолжается», – сообщил чиновник.

Напомним, в феврале городские депутаты посетили один из обновленных теплопунктов и цифровой диспетчерский щит в здании ЕТК. Во время визита народным избранникам презентовали масштабную программу по автоматизации всех технологических процессов, которая является частью системы «умного» теплоснабжения. Такие проекты, в частности, реализованы в странах Скандинавии и Сербии. Тогда депутаты остались довольны увиденным и не высказывали претензий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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