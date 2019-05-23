Аппарат заксобрания раскрыл свои доходы, а депутаты – все еще нет

Госслужащие заксобрания Свердловской области опубликовали сведения о своих доходах и имуществе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самый высокий доход – 3 млн 573 тысячи рублей – задекларировал начальник государственно-правового управления заксо Валерий Лысаков, на втором месте – руководитель аппарата Сергей Демаков (3 млн 094 тысяч рублей).

Сведения о доходах депутатов не опубликованы до сих пор. Напомним, так же было и в прошлые годы. В 2018 году сведения о доходах народных избранников появились в открытом доступе только 28 июля, в 2017-м – 31 июля, в 2016-м – 18 июля.

Екатеринбург, служба информации

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