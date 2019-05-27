Замруководителя УФССП по Свердловской области арестована до 22 июля

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца заместителя руководителя УФССП по Свердловской области Елену Сидорову.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, Сидорова обвиняется по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – от 7 до 12 лет лишения свободы. Мера пресечения Сидоровой избрана по 22 июля 2019 года включительно. На постановление суда защитой обвиняемой уже подана апелляционная жалоба. Напомним, 25 мая стало известно, что накануне днем несколько сотрудников силовых ведомств в штатском зашли в здание УФССП. После проведения оперативных действий они уехали – вместе с самой Сидоровой.

В СК пока дают довольно скупые комментарии: «Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с оперативниками ФСБ России по Свердловской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается», – сообщили в ведомстве ответ на запрос «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

Бухгалтер шоколадной фабрики пыталась дважды взыскать с директора долг по зарплате. / Водитель, погубивший пассажирку, приговорен к двум годам в колонии-поселении. / В ДТП в Белоярском пострадали пять человек (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»