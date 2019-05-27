Мэрия выбрала себе нового пресс-секретаря

Администрация города Екатеринбурга определилась с вопросом замещения вакансии своего пресс-секретаря. Спустя несколько недель после объявления открытого конкурса на замещение вакансии, работу получил Вадим Аверьянов. В мэрии подчеркнули, что выбор на этого кандидата связан с успешным преодолением конкурсных испытаний (письменная работа, тестирование, индивидуальное собеседование), также в расчёт брались профессиональные и личные качества кандидатов, представленные ими документы.

Стоит отметить, что личность г-на Аверьянова довольно хорошо известна уральским журналистам. Так, в бытность главой города Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Аверьянов некоторое время возглавлял мэрский холдинг «Уральский рабочий». Последний вид деятельности нового пресс-секретаря администрации Екатеринбурга – общественная организация по защите природы. В свое время Аверьянов возглавлял местное отделение ЛДПР (в том числе прославился тем, что обещал главе единороссов Шептию накануне Первомая ящик шампанского, если тот будет водить однопартийцев 8 часов по проспекту Ленина). Два года назад претендовал на должность главы Новоуральска.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 27.05.19

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