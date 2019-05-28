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Вторник, 28 мая 2019, 08:55 мск

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Голкипер «Автомобилиста» претендует на звание лучшего вратаря КХЛ 2018/19

Вратарь хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж претендует на звание лучшего голкипера КХЛ в сезоне 2018/19, официальная церемония закрытия которого состоится сегодня в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Традиционно лига объявит имена лучших снайперов, бомбардиров, защитников и тренеров.

Помимо Коваржа, который представляет екатеринбургский клуб, на звание лучшего вратаря претендуют голкипер питерского СКА Игорь Шестеркин, финский игрок Юха Метсола, выступающий за уфимский «Салават Юлаев», Василий Демченко из челябинского «Трактора», швед Хенрик Карлссон из астанинского «Барыса» и вратарь ЦСКА Илья Сорокин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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