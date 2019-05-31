Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Акинфия Демидова

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 40 российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

В числе прочих получил доименование и екатеринбургский аэропорт Кольцово – в честь уральского промышленника XVIII века Акинфия Демидова.

Как уже сообщал «Новый День», в середине апреля внимательные горожане заметили, что со здания аэропорта Кольцово пропало слово «Екатеринбург». Причем исчезли оба названия – и латиницей, и кириллицей. Внимательные авиапассажиры рассмотрели, что буквы не убрали совсем – их сдвинули в сторону. Это связали с будущим «доименованием». Напомним, в конце прошлого года в ходе голосования «Великие имена России», инициированного Общественной палатой РФ и Минкультом, было выбрано доименование уральской воздушной гавани – аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова. Среди других вариантов-лидеров были писатель Павел Бажов и полководец Георгий Жуков.

Уральцы о переименовании Кольцово

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 31.05.19

В канализационном колодце в Нижнем Тагиле погибли два человека. / Макаровский мост закрывается для автомобилистов на месяц. / Москва велела Уралу срочно нарастить поставку продуктов питания за рубеж. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»