За выходные гаишники поймали 114 пьяных водителей

Свердловская Госавтоинспекция подвела итоги сплошных проверок автомобилистов, проводившихся с вечера пятницы по воскресенье. Всего инспекторы зарегистрировали 316 грубых нарушений Правил дорожного движения. Самые частые – управление машиной в нетрезвом виде или без прав.

По данным ГИБДД, 114 пойманных водителей были пьяны, еще 31 автомобилист отказался проходить медицинское освидетельствование, 120 человек сели за руль без водительских прав, еще 20 – ранее были лишены прав. Теперь нарушителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей, лишение прав, административные аресты, а некоторым уголовная ответственность за повторное задержание в пьяном виде. Таких нарушителей оказалось 31 человек.

«Рейдовые мероприятия и сплошные проверки транспорта на территории Свердловской области, в том числе и в отдаленных районах, будут проходить постоянно», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в выходные в Свердловской области случились два серьезных ДТП с человеческими жертвами по вине нетрезвых водителей. В результате аварии на трассе «Богданович-Сухой Лог» три человека погибли, еще двое травмированы. В Артемовском районе в аварии пострадали 4 человека. Оба ДТП произошли ранним утром в воскресенье, нетрезвые компании возвращались из баров.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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