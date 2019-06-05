Росреестр: наименование аэропорта Кольцово останется прежним

Присвоение российским аэропортам, в том числе аэропорту Кольцово, имен выдающихся деятелей России не влечет за собой изменений в их наименованиях.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области. «Согласно федеральному закону «О наименованиях географических объектов» аэропорты отнесены к географическим объектам. Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения», – подчеркнули в Росреестре.

Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 44 российским аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В числе прочих получил доименование и екатеринбургский аэропорт Кольцово – в честь уральского промышленника XVIII века Акинфия Демидова. В конце прошлого года в ходе голосования «Великие имена России», инициированного Общественной палатой РФ и Минкультом, было выбрано именно такое доименование – аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова.

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских обещал, что эту информацию прокомментирует позже.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.06.19

Екатеринбургу предложили перевести уральское время на час вперед. / В Екатеринбурге запускают автобусные туры до Черного моря. / Слух дня: в Фонде святой Екатерины может смениться руководство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»